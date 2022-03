Am Ende geben vier Holz den Ausschlag

Bensheim/Heppenheim. Mit den letzten Würfen brachte die SG Bensheim/Heppenheim in der Kegel-Gruppenliga den 6:2 (3334:3330)-Heimsieg gegen die SKG Gräfenhausen unter Dach und Fach. Zweimal hieß es im Schlusstrio 2:2, und in beiden Fällen ging der Punkt an die SG, die sich auch die Zusatzpunkte für die knapp besser Holzzahl holte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alfred Rettig (für Stefan Schambach im Team), Martin Köppner und Erich Knapp gingen als Erste auf die Bahnen. Alle drei überzeugten und vor allem Köppner feierte ein großes Comeback nach langer Pause. Er sicherte sich mit 561 Kegel den Mannschaftspunkt (2,5:1,5), auch wenn der Gegner mehr Holz (572) erspielte. Rettig sicherte sich mit 3:1 (544) ebenfalls den Punkt, nur bei Knapp (1:3/558) reichte es nicht gegen den Tagesbesten Jörg Maurer (592).

Marc Speckhardt war im ersten Durchgang etwas von der Rolle, er verlor 1:3 (556). Jochen Weber (2:2/564:555) und Dieter Draudt (2:2/551:544) sicherten der SG mit ihren letzten Würfen auf der Zielgerade den Sieg. Nun stehen noch drei wichtige Spiele für die Spielgemeinschaft an. Weiterhin hat man den zweiten Tabellenplatz mit einem Punkt Rückstand vor Augen. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2