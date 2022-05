Altstadtlauf übertrifft die Erwartungen

Hemsbach. Nach zweijähriger Zwangspause hat der Hemsbacher Altstadtlauf ein gutes Comeback gefeiert. Bei der 30. Auflage wurde der Teilnehmerrekord (1095) zwar deutlich verfehlt, doch 645 Finisher waren „weit mehr, als wir erwartet haben“, sagten die Organisationschefs des TV Hemsbach, Vorsitzender Andreas Bonk und Rainer Nies.

Sportlich glänzten vor allem die Läufer der TSG 78 Heidelberg, die einen dreifachen Erfolg im Hauptlauf über zehn Kilometer schafften. Bei den Männern gewann Philipp Weng in 32:33 Minuten ebenso deutlich wie Lisa Marie Kohl (40:45) bei den Frauen. Zu einem souveränen Sieg kam zudem die TSG-Staffel in 34:03 Minuten. Fast vier Minuten nach Weng lief Stefan Adams (36:25) vom TTC Lampertheim auf Rang zwei vor Michael Bausewein (37:06) vom Bergstraßen-Gymnasium Hemsbach. Hinter drei weiteren Männern folgte schon die schnellste Frau als Gesamt-Siebte.

Auch der Kreis Bergstraße war stark vertreten. Hier glänzten vor allem Oldies wie Willi Kohl vom Schwimmclub Heppenheim und Wilhelm Schreyer (Lauftreff Heppenheim). Während Kohl in 1:03:52 Platz zwei in der Altersklasse M70 erreichte, gewann Schreyer in 1:09:32 die M80. Mit dem M50er Timo Bauer (45:11) kam ein weiterer Läufer aus der Kreisstadt auf Rang 21 der insgesamt 96 Männer. Den Altersklassen-Sieg in der W60 holte in 58:21 Minuten Christel Kremser (LT Lorsch) als Dreizehnte der insgesamt 19 Frauen.

Stärker war die Beteiligung beim Schüler- und Jedermann-Lauf über 2000 Meter (266 Finisher) sowie bei den 800-Meter-Läufen der Bambini und Schüler (229). Hier dominierten die Hemsbacher Schulen. ax/ü