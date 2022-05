Altstadtlauf in Hemsbach

Hemsbach. Mit zweijähriger Verspätung wird der 30. Hemsbacher Altstadtlauf am Samstag (21.) gestartet. Gegenüber den Vorjahren hat sich an den Streckenverläufen nichts geändert. Start und Ziel, Anmeldung, Siegerehrung und Verköstigung sind am Rathaus. Die Schnellsten des jeweiligen Laufes, dazu die drei Erstplatzierten pro Altersklasse sowie beim 10-Kilometer-Staffellauf werden ausgezeichnet. Zum Staffellauf können sich Teams mit jeweils fünf Läufern melden, die dann je zwei Kilometer absolvieren.

Der Hauptlauf zählt in der Einzelwertung nach dem Weinheimer Altstadtlauf als zweiter Lauf Bergstraßen-Cup.

Die Startzeiten: Hauptlauf und Staffellauf über 10 km um 14.45 Uhr; 2000 m um 14.15 Uhr (Schüler und Jedermann), 800 m-Läufe ab 13 Uhr (Schüler und Bambini). Meldeschluss ist am morgigen Donnerstag um 15 Uhr, Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem Start möglich. pfr

