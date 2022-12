Altstadtlauf abgesagt – nicht wegen Corona

Rhein-Neckar. Wie viele andere Veranstaltungen hatte auch der Hemsbacher Altstadtlauf wegen Corona eine zweijährige Pause eingelegt. In diesem Jahr ist dem Veranstalter mit dem 30. Jubiläum das Comeback gelungen. Doch nun kam die überraschende Nachricht von der badischen Bergstraße, dass die Traditionsveranstaltung 2023 erneut pausiert.

Rainer Nies sind die Emotionen anzumerken. Er hatte 1991 zum hundertjährigen Bestehen des TV Hemsbach den Altstadtlauf ins Leben gerufen. 2015 hatte der inzwischen 78-Jährige die Organisationsleitung in jüngere Hände gelegt. Seitdem hat Andreas Bonk, der Vorsitzende des TV Hemsbach, den Hut auf – immer noch tatkräftig unterstützt von Rainer Nies. Doch nun hat Bonk die Reißleine gezogen. „Ich schaffe die Organisation aus beruflichen Gründen nicht mehr“, begründete er die Absage für 2023.

Neben seiner Tätigkeit als TV-Vorsitzender betreut Bonk auch noch die umfangreichen Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an der Hemsbacher Turnhalle. Und in seinem Job als Verkaufsleiter eines Automobil-Dienstleisters im nordbadischen Waghäusel ist er häufig mehrere Tage unterwegs.

Die Suche nach einer personellen Alternative blieb erfolglos. „Leider haben wir niemand gefunden, der die Verantwortung für die Organisation übernimmt“, so Bonk. Deshalb bleibe nichts anderes übrig, als den Altstadtlauf 2023 auszusetzen.

Neuer Versuch im Jahr 2024

Anders als 2020 und 2021 liegt es also nicht am Corona-Virus, sondern an der nachlassenden Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement, die zunehmend mehr Vereine spüren. Natürlich hoffen Bonk und Nies, dass es 2024 mit dem Hemsbacher Altstadtlauf weitergeht. „Wir suchen weiter, aber einfach wird es nicht“, weiß der TVH-Vorsitzende um die schwierige Nachfolgeregelung. ax/ü

Silvesterlauf in Heddesheim

Die Online-Anmeldungen laufen bereits. Einzelläufer, Vereine, Teams, Familien und Hobbysportler können an Silvester wieder auf die „Heddesheimer Meile“ gehen. Nach zwei Jahren Corona-Pause startet der 31. Silvesterlauf rund um den Badesee. Noch ist die Tendenz bei den Läufern in der Szene „eher zurückhaltend“, bedauert Organisator Markus Kunkel. Doch er ist zuversichtlich, dass bis zum Jahresende der Spaß auf Laufen bei den Aktiven aus der Metropolregion Rhein-Neckar wieder zunehmen wird.

An Silvester 2019, vor der Pandemie, gingen 767 Männer, Frauen und Kinder auf die vier ausgewiesenen Strecken: die traditionelle „Heddesheimer Meile“ (Start 11.11 Uhr), die Mini-Meile mit 4,4 Kilometern, die auch für Walker geeignet ist (10.35 Uhr), den Schülerlauf mit 1,4 Kilometern (10.10 Uhr) sowie die Bambini, die ihre 700 Meter ab 10 Uhr absolvieren.

„Die Mischung aus Straßen-, Cross- und Volkslauf macht den Reiz dieser Veranstaltung aus“, sagt Kunkel. Auch sonst soll fast alles für Teilnehmer und Zuschauer sein wie gewohnt, auch die gestaffelte Startgebühr wollen die Organisatoren nicht erhöhen. „Obwohl wir natürlich auch unter den Preissteigerungen zu leiden haben“, berichtet Kunkel. Nur zweimal, 1995 und 2010, musste die „Meile“ witterungsbedingt wegen Blitzeis und Schneefall über Nacht abgesagt werden. Bis das Covid-19-Virus den Wettbewerb zweimal ausgebremst hat. Wetter und Virus sollen diesmal die Lauffreude der Sportler nicht hemmen. wn/ü