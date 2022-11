Nach einem freien Wochenende kehren die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II am Sonntag in den Spielbetrieb der 3. Liga Südwest zurück. In der letzten Heimpartie des Jahres treffen die Junior-Flames ab 14 Uhr in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule auf die HSG Wittlich. „Von der Papierform her sind wir der Favorit“, sagt HSG-II-Coach Sascha Kuhn beim Blick auf den Tabellenstand

...