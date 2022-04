Alle vier Tore in den letzten zehn Minuten

Bergstraße. In der Fußball-Kreisliga C kassierte der SV Schwanheim am Donnerstagabend eine 1:3-Auswärtsniederlage beim FC Ober-Abtsteinach II – nachdem es bis zur 85. Minute 0:0 gestanden hatte. SVS-Coach Holger Taube war voll des Lobes für seine Mannschaft. „Das war unsere beste Saisonleistung, taktisch, kämpferisch und läuferisch. Es war ein sehr gutes C-Liga-Spiel.“

Die Gäste boten dem FCO II, der mit personeller Unterstützung aus dem A-Liga-Team antrat, über 90 Minuten Paroli. Beide Mannschaften ließen im Verlauf der Begegnung zunächst ihre Chancen liegen. Die 1:0-Führung für die Gastgeber fiel erst fünf Minuten vor dem Abpfiff. Taube: „Wir haben dann aufgemacht.“ Das 2:0 konterte Thomas Pisarski mit dem Anschlusstor (90.), worauf der Sportverein in der Nachspielzeit volles Risiko ging – und mit dem 3:1 den endgültigen K.o. einstecken musste. – Tore: 1:0 Fabio Amico (85.), 2:0 Beckenbach (88.), 2:1 Pisarski (90.), 3:1 Fabio Amico (90.+6). eh/p

Kirschhausen – Tvgg II abgesagt

Corona und kein Ende: Am späten Mittwochabend hat Klassenleiter Martin Wecht entschieden, dass das B-Liga-Spiel SV Kirschhausen – Tvgg Lorsch II, geplant am Gründonnerstag, abgesetzt wird. Der SVK hatte um eine Verlegung gebeten. Die Partie wird am 4. Mai nachgeholt.

Auch in der Woche nach Ostern stehen einige Nachholspiele auf dem Programm: In der A-Liga wird das am vergangenen Sonntag wegen des Wintereinbruchs abgesagte Spiel TSV Aschbach – SV Winterkasten bereits am Dienstag (19.30 Uhr) ausgetragen. kar/ü