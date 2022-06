Alex Meier coacht die U21

Frankfurt. Der ehemalige Kultstürmer Alexander Meier hat seinen Trainervertrag bei Eintracht Frankfurt um drei Jahre verlängert. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, hat der 39 Jahre alte Ex-Profi einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. Zugleich rückt er in der kommenden Saison als Co-Trainer in die U21 auf und werde Individualtrainer für den Stürmer-Nachwuchs, hieß es in der Mitteilung. Meier, der einst als „Fußball-Gott“ von den Eintracht-Fans verehrt wurde, war bisher Co-Trainer der U17. „Für mich ist der Schritt in die U21 die nächste Etappe in meiner Trainerkarriere“, sagte Meier, der als Angreifer für die Hessen 134 Tore in 377 Partien erzielte. dpa

