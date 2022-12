AKG hat zweimal die Nase vorn

Beim Schulamtsentscheid im Handball für die Jahrgänge 2010 bis 2013 in Birkenau war das AKG Bensheim mit je zwei Mädchen- und Jungen-Mannschaften am Start. Gegner waren das Lessing-Gymnasium Lampertheim, das Gymnasium Michelstadt und die Gustav-August-Zinn-Schule Reichelsheim. Beide ersten Mannschaften des AKG gewannen ihr Turnier und haben sich für den Regionalentscheid am 1. März in Bensheim

...