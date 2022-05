AKG Bensheim feiert erstmals Doppelsieg

Bergstraße. Nach zweieinhalb Jahren pandemiebedingter Zwangspause gelang den jüngsten AKG-Leichtathleten ein erfolgreicher Start in die neue Saison des Schulsportwettbewerbs Jugend trainiert für Olympia. Beim Kreisentscheid Bergstraße/Odenwald der Wettkampfklasse IV im heimischen Weiherhausstadion galt es für gleich zwei AKG-Teams, sich gegen vier weitere Schulen zu behaupten und einen der ersten beiden Plätze anzuvisieren, um sich für den Regionalentscheid zu qualifizieren.

Dies gelang den insgesamt 24 Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2009 bis ’11 glänzend. Ein Team besteht aus jeweils sechs Mädchen und Jungen.

Die erste Mannschaft siegte in allen fünf Disziplinen – 50-Meter-Sprint, Weitsprung, Heulball-Wurf, Hindernis-Pendelstaffel und Zehn-Minuten-Lauf. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung ragten die 48 Meter mit dem Heulball von Leon Bartz, 4,37 Meter von Lina Harjes im Weitsprung sowie jeweils 2600 gelaufene Meter von Nils Glock und Moritz Bartz im Zehn-Minuten-Lauf heraus. Am Ende triumphierte die erste AKG-Mannschaft mit der Optimal-Punktzahl von fünf Ranglistenpunkten und wurde überlegener Sieger des Schulamtsentscheides.

Das zweite Team mit vielen Schülerinnen und Schülern der jüngeren Jahrgänge besetzt stand dem nur wenig nach und absolvierte einen tollen Wettkampf. Auch die Martin-Luther-Schule aus Rimbach hatte ein starkes Team und so war die Spannung bei der Siegerehrung groß, ob es erstmals zu einem Doppelsieg für beide AKG-Teams reichen würde. Und tatsächlich, mit elf Ranglistenpunkten holte das zweite Team Silber vor der MLS Rimbach (16). Beide AKG-Mannschaften sind damit für den Regionalentscheid am 8. Juni in Erbach qualifiziert.

Für das AKG starteten: Eva Achtmann, Milena Birk, Mira Burghard, Alena Danhammer, Lina Harjes, Helen Karafiat, Leonie Kniss, Lara-Sophie Kohr, Vivian Kopec, Helena Rosenkranz, Carolin Streng, Anne Vetter, Johanna Zeiss, Leon Bartz, Moritz Bartz, Kjell Balitsch, Maximilian Behringer, Johannes Bitsch, Linus Busse, Nils Glock, Jakob Köber, Niklas Kötz, Jonathan Ohl, Benjamin Schulte, Ben Wilhelm. fo