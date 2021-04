Akademie zeigt Vielfalt des Turnens

Frankfurt/Bergstraße. Nach der Winterakademie startet das Frühlingsspecial: Die Kooperation von sechs Landesturnverbänden – darunter der Hessische und der Badische Turnerbund – hat aus der erfolgreichen Doppel-Premiere mit der Winterakademie des Turnens die „Akademie des Turnens“ entwickelt und lässt das digitale Format Ende April in die dritte Runde gehen.

In einem Frühlingsspecial vom 22. bis 25. April stehen vor allem die Turnsportarten im Fokus: Gerätturnen, Rope Skipping, Faustball und viele weitere. Neben der Vielfalt an Fortbildungsangeboten aus den einzelnen Fachgebieten gibt es wieder Workshops im Bereich Kinderturnen sowie neue Angebote zum Vereinssport in der Corona-Situation.

Damit möchten die Turnverbände den einzelnen Fachgebieten des Turnsports und ihren Übungsleitern die Möglichkeit geben, ihre Sportart vorzustellen und zu präsentieren sowie die jeweiligen Lizenzen zu verlängern. Zum anderen reagieren sie auf die bestehenden Einschränkungen im Sport und möchten Vereinen mit gezielten Angeboten Hilfestellungen in der Corona-Zeit geben.

Genaue Definition der Zielgruppe

Die Modalitäten der Akademie des Turnens gleichen denen der Winterakademie: Alle Workshops finden digital statt, sie sind kostenpflichtig und dauern 90 Minuten. Basierend auf dem Feedback von Teilnehmern aus der Winterakademie wird es eine Einordnung der Workshops hinsichtlich Theorie- und Praxis-Anteil sowie eine eindeutige Benennung der Zielgruppe in der jeweiligen Workshop-Beschreibung geben. Die Angebote am Donnerstag (22.) finden morgens, nachmittags und abends statt, von Freitag bis Sonntag gibt es drei Tage volles Programm von morgens bis abends. Da alle Workshops einzeln buchbar sind, ist die Teilnahme auch mit geringen zeitlichen Ressourcen möglich. red

Info: Die Anmeldung zu den Workshops startet heute (15. April). Alle Einzelheiten zum Programm gibt es ab sofort unter www.akademie-des-turnens.de.