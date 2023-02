Ahlgrimm hofft auf ein Polster

In der Handball-Bundesliga der Frauen steht für die HSG Bensheim/Auerbach die nächste lösbare Aufgabe an: Am Samstag (18.) spielt ab 18 Uhr der SV Union Halle-Neustadt in der Weststadthalle vor. „Das ist so wichtig wie zuletzt Leverkusen“, sagt Heike Ahlgrimm zu der Bedeutung der Partie am 15. Spieltag. Die Wildcats aus Halle-Neustadt sind Vorletzter (7:21 Punkte) im 14er-Feld, die HSG (11:17)

...