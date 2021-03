  Abwarten beim TSV Reichenbach und Kritik am Verband

Beim TSV Reichenbach geht man „vernünftig mit der Situation um“, so Tischtennis-Abteilungsleiter Werner Bitsch. Somit bleibt in der andauerenden Corona-Pandemie auch die eigene Vereinshalle am Brandauer Klinger für den Trainingsbetrieb geschlossen: „Aus Sicht meiner Abteilung kann ich nur sagen, dass alle Mitglieder, ob Senioren oder Jugendliche, die schwierige Situation erkannt haben und abwarten, was passiert.“ Bitsch ist stolz darauf, dass es noch keine Vereinsaustritte in der TT-Abteilung gab.

Kein gutes Haar lässt der Funktionär und erfahrene Spieler am Vorgehen und Verhalten des Verbandes: „Vom HTTV sind viele enttäuscht, denn eine einfache Runde hätte fertig zu Ende gespielt werden können, hätte man schon im August 2020 begonnen, den Kreismeisterschaftstermin abgesagt und die Herbstferien durchgespielt. Aber leider hält der Verband immer stur an seinem Rahmenterminplan fest – auch in Coronazeiten. Das Wort Flexibilität kennt man scheinbar nicht.“

„Und auch beim DTTB wird nur an die höheren Klassen gedacht und die Basis immer mehr heruntergefahren, was sich irgendwann rächen wird“, so Bitsch weiter, der dabei zum Beispiel an die Einführung der neuen Plastikbälle denkt: „In den oberen Klassen wird mit ausgesuchten, guten Bällen gespielt, was sich ein kleiner Verein gar nicht leisten kann. Dort wird und muss mit allen Bällen gespielt werden.“

Froh ist der Reichenbacher, dass das Thema Vierermannschaften beim HTTV vom Tisch ist (wir berichteten): „Ich kenne sehr viele Tischtennisspieler aus der Region, die das nicht mitgegangen wären, denn Sechsermannschaften waren doch immer klasse – beim und nach dem Spiel. Es ist immer eine gute Stimmung, gerade bei den langen Spielen mit Ergebnissen wie 9:7 oder 8:8. In den oberen Klassen wird ja schon länger mit Vierermannschaften gespielt, was für die Vereine natürlich ein Vorteil ist, denn sie müssen nur vier statt sechs Spieler bezahlen. Dennoch ist für mich und viele andere Tischtennisspieler die Basis das Maß aller Dinge. Bisher war doch alles in den unteren Klassen gut geregelt, nur in den 3. Kreisklassen wird zu viert gespielt, seit letztem Jahr im Kreis Bergstraße auch in den 2. Kreisklassen, was viele Spieler jedoch nicht gut finden.“ red