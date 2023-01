Die erste Etappe der Bensheimer Sportlerwahl ist geschafft. In den vergangenen drei Wochen wurden in dieser Zeitung die insgesamt elf Kandidaten in den drei Kategorien vorgestellt, alle Porträts können gesammelt auf der Internetseite bergstraesser-anzeiger.de/sportlerwahl gelesen werden. Dort und mit dem mehrmals im BA veröffentlichten Stimmzettel ist noch bis nächsten Dienstag (31.) um 12 Uhr die Abstimmung möglich. Die Siegerehrung findet am 26. Februar im Bürgerhaus statt. red

