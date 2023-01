Abstimmung bis morgen möglich

Bensheim. Am morgigen Dienstag endet die Abstimmung bei der 26 Wahl zu Bensheims Sportlern des Jahres 2022. In den vergangenen drei Wochen hat diese Zeitung die je drei Kandidaten in den Kategorien „Sportler des Jahres“ und „Junior-Sportler des Jahres“ sowie die fünf Bewerber für den Titel „Mannschaft des Jahres“ vorgestellt.

Die Stimmabgabe ist noch bis Dienstag, 31. Januar, um 12 Uhr möglich – mit dem mehrmals (letztmals am vergangenen Samstag) in der Zeitung abgedruckten Stimmzettel oder auf der Internetseite (siehe unten), auf der auch alle Porträts der Kandidaten veröffentlicht sind. Bis das Ergebnis bekanntgegeben wird, müssen sich die Sportler aber noch gedulden: Die Siegerehrung findet statt im Rahmen der städtischen Sportlerehrung am 26. Februar im Bürgerhaus.

Unter allen Teilnehmern an der Abstimmung wird ein Einkaufsgutschein für das Kaufhaus Ganz verlost. red