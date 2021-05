Abstimmen für den Breitensport

Frankfurt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat mit seinen Regional- und Landesverbänden und mit Unterstützung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) eine Petition für den Amateur- und Breitensport gestartet. Unter der Überschrift „Draußen muss drin sein“ fordert die Initiative die schnellstmögliche Wiederzulassung des organisierten Sportbetriebs unter freiem Himmel, zunächst im Training, anschließend im Wettkampfbetrieb.

AdUnit urban-intext1

Nicht nur die mehr als sieben Millionen Mitglieder in rund 24 500 Vereinen des DFB sind in den nächsten drei Wochen aufgerufen, die Petition und ihr Vorhaben zu unterstützen. Auch die Mitglieder, Vereine und Verbände anderer Sportarten sowie alle Sportbegeisterten in Deutschland können mit ihrer Teilnahme dem Amateur- und Breitensport eine gemeinsame Stimme geben.

Seit mehr als einem halben Jahr steht der Amateursport nahezu still. Spiele und Wettkämpfe sind untersagt, der Trainingsbetrieb ist nur teils unter sehr starken Einschränkungen möglich. Allein im Fußball sind knapp 140 000 Mannschaften seit Oktober 2020 weitgehend zur Bewegungslosigkeit verurteilt, obwohl die im vergangenen Jahr angewendeten Hygienekonzepte gut funktioniert haben.

Die Sehnsucht nach der Rückkehr auf den Platz ist riesig, die Herausforderungen für die Vereine sind es ebenfalls. 98 Prozent der 100 000 teilnehmenden Menschen bei einer DFB-Online-Umfrage vermissen den Amateurfußball, 96 Prozent die Aktivitäten in ihrem Verein. Besonders fehlen die Gemeinschaft und das Gemeinschaftsgefühl (71 %), noch mehr sogar als das aktive Fußballspielen selbst (68 %). red

AdUnit urban-intext2