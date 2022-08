Abstieg mit Nebengeräuschen noch nicht ganz verdaut

Lorsch. Der Stachel de Enttäuschung über den Abstieg aus der Tischtennis-Kreisliga in die 1. Kreisklasse sitzt beim TTC 2010 Lorsch immer noch tief, schließlich hatte die bittere Pille einen anhaltenden Beigeschmack. Der Abstieg wurde durch eine aus TTC-Sicht sehr umstrittene Entscheidung des damaligen und inzwischen zurückgetretenen Klassenleiters – wie mehrfach berichtet – am grünen Tisch negativ beeinflusst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der bevorstehenden Saison 2022/23, die Mitte/Ende September beginnt, präsentiert sich nun die erste Mannschaft des TTC 2010 eine Etage tiefer in veränderter Besetzung, nachdem Leistungsträger Hellmut Ritter den Verein verlassen hat und auch nicht mehr als Jugendtrainer zur Verfügung steht. Dafür haben sich Peter Maiberger und Hans Rummel zurückgemeldet, die im Bedarfsfall eingesetzt werden können. Zudem schlagen auf: Henning Stier, Roland Ludwig, Alexander Fehr, Fritz Glanzner und Thomas Platte. Ziel ist zunächst der Verbleib in der 1. Kreisklasse.

Die zweite Garnitur zählt in der 3. Kreisklasse West zu den stärksten Teams und hat folgende Spieler gemeldet, die eine vordere Platzierung anstreben und auch im Kreispokal auftrumpfen wollen: die Neuzugänge Nicolas Hoppe (seither vereinslos) und Norbert Trautrims (SSG Bensheim) sowie Manfred Titzmann, Mathias Mitterle, Sara Böhling, Thomas Gutschalk, Stephan Diehl, Jörg Habermehl, Gerhard Grieser und Rainer Rothenheber.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Jahreshauptversammlung TTC 2010 Lorsch ist hoffnungsvoll nach einer ernüchternden Zeit Mehr erfahren

Die neue Damenmannschaft des Vereins startet in der Kreisliga mit folgendem Aufgebot: Sara Böhling, Izabela Sisul, Juliana Findeisen, Tina Böhling, Edona Himaj und Nikola Tyksinska.

Für die Kreisklasse der Jungen 19 hat der TTC 2010 folgende Talente am Start: Jan Findeisen, Juliana Findeisen, Tina Böhling, Nikola Tyksinska, Giovanni Gianonne, Anton Jusitin und Felix Baumann. red