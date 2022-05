Abstieg des FC Italia ist besiegelt

Bergstraße. Der FC Italia Bensheim muss den bitteren Gang in die Fußball-Kreisliga D antreten. Der Abstieg aus der C-Liga stand angesichts des Zwingenberger Sieges bei Eintracht Bürstadt schon vor der Partie des FC Italia gegen die SG Gronau fest. Für das stark ersatzgeschwächte Team von Trainer Giuseppe Recupero gab es gegen überlegene Gäste eine klare 1:8-Heimniederlage. – Tore: 0:1, 0:2 Huseinovic (11., 23.), 0:3 Lucic (35.), 0:4 Rettig (42.), 0:5 Lucic (48.), 0:6 Rettig (52.), 0:7 Michael Zillig (54.), 1:7 Bilski (61.), 1:8 Huseinovic (65.). red

Et. Bürstadt II – SV Zwingenberg 1:3. Ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf, den sich die Gäste durch viel Geduld und den längeren Atem mit drei späten Toren verdienten. Sie verließen den Relegationsplatz und zogen mit dem FV Biblis II gleich. – Tore: 1:0 Patti (61.), 1:1 Sattel (77.), 1:2 Hill (87.), 1:3 Sattel (90.). red

Rückschlag für Elmshausen

TSV Elmshausen – FV Biblis II 3:3. Der TSV hat einen Rückschlag im Kampf um Platz zwei hinnehmen müssen. „Es ist sehr unglücklich für uns gelaufen“, sagte TSV-Funktionär Andreas Helfrich zum Remis nach 3:1-Führung. Zum einen ließen die Gastgeber einige Möglichkeiten liegen, zum anderen wurde sie mehrfach vom Schiedsrichter in aussichtsreicher Abschlussposition zurückgepfiffen. Die Bibliser, die um den Klassenerhalt kämpfen, waren mit mehreren Spielern aus dem spielfreien A-Liga-Team angetreten – unter anderem Spielertrainer Torsten Schnitzer, der den fragwürdigen Handelfmeter zum 3:3 verwandelte. – Tore: 1:0 Feher (16.), 2:0 Geymeier (55.), 2:1 Schnitzer (57.), 3:1 Vidovic (65.), 3:2 Berger (83.), 3:3 Schnitzer (90., Handelfmeter). eh/p

FSG Bensheim – FC O.-Abtsteinach II 1:3. „Das war kein gutes Spiel von uns“, sagte FSG-Coach Holger Rettig. Die Weststädter erlaubten sich gegen den Tabellendritten insgesamt zu viele Fehler und fanden nie ihren Rhythmus. Dazu kamen Schwächen in der Defensive. Die drei Treffer für die Odenwälder entsprangen jeweils Missgeschicken in der FSG-Defensive. Trotz der Niederlage ist der Vorsprung der Bensheimer auf die Abstiegsrelegation weiter komfortabel, auch wenn Biblis II und Zwingenberg an diesem Spieltag im Tabellenkeller punkteten. – Tore: 1:0 Murshel (20.), 1:1 Beckenbach (24.), 1:2 (Eigentor 50.), 1:3 Klage (87.). eh/p

FSV Zotzenbach II – TSV Gadernheim 0:5. „Wir hatten das Spiel 90 Minuten im Griff und hätten den Sack früher zumachen müssen“, sagte TSV-Trainer Nico Pritsch. Nach dem frühen 0:1 gab es genug Chancen, um schon zur Pause klarer zu führen. Trotz der späten Tore geriet die Führung der Gäste nie in Gefahr. – Tore: 0:1 und 0:2 Ktneh (4. und 48.), 0:3 Schneider (75.), 0:4 Ktneh (87.), 0:5 Härter (89.). red

Olympia dreht nach Pause auf

Ol. Lorsch II – SV Schwanheim 10:1. Zur Pause sah es beim Stand von 1:1 noch nach einem Duell auf Augenhöhe aus, mit der Einwechslung von Jens Bäumer kippte die Partie aber zu Gunsten der Olympia. Bäumer zeigte sich als effektiver Vorbereiter, wovon vor allem Daniel Geiß und Tim Winterroth profitierten. – Tore: 0:1 Schlachter (26.), 1:1 Hussen (40.), 2:1, 6:1 Winterroth (56.; 81.), 3:1 Schulz (56.), 4:1, 7:1, 9:1, 10:1 Geiß (58.; 81.; 85.; 90.+1), 5:1 Bäumer (60.), 8:1 Gatscha (85.). lew/p

