Absteiger sind die Favoriten

Bergstraße. Den einen Top-Favoriten gibt es in dieser Saison der Handball-Bezirksoberliga nicht. Aber alle Trainer sind sich einig: Es ist die stärkste BOL, die es bislang gab. Das liegt unter anderem an den drei Absteigern aus der Landesliga, die alle drei weit vorne erwartet werden: Die MSG Roßdorf/Reinheim, der TSV Pfungstadt und der TV Groß-Rohrheim wollen gleich wieder oben mitmischen.

Aber auch die HSG Fürth/Krumbach wird ebenso im Titelkampf erwartet wie Crumstadt/Goddelau. In Fürth kann Trainer Stefan Eger auf eine eingespielte Mannschaft zurückgreifen, dämpft aber die Erwartungen: „Die personelle Situation in der Vorbereitung war nicht so, dass ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen würde“, erklärt er.

Ganz anders Frank Herbert, der neue Coach in Groß-Rohrheim: „Mein Anspruch ist es schon, um den Aufstieg zu spielen. Die Jungs ziehen im Training klasse mit und sind heiß darauf, dass es endlich losgeht.“ Aber auch Herbert schränkt ein: „Ich erwarte eine extrem ausgeglichene Liga.“ Der Schlüssel zum Erfolg wird die Konstanz sein. Nur wer gegen die vermeintlich leichteren Gegner keine Punkte liegen lässt, wird am Ende ganz oben stehen. esi