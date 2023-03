Abschlusstraining von Eintracht Frankfurt vor Neapel-Spiel

Frankfurt. Beim Abschlusstraining von Eintracht Frankfurt vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch bei der SSC Neapel (21.00 Uhr/DAZN) ist Éric Junior Dina Ebimbe erstmals wieder zurückgekehrt. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag per Twitter mit.

Der Mittelfeldspieler hatte sich im Januar in der Partie gegen den FC Schalke 04 eine Verletzung an der Syndesmose zugezogen und fehlte mehrere Wochen. Für die Partie beim italienischen Erstligisten kommt er noch nicht infrage. Nachdem Ansgar Knauff gegen den VfB Stuttgart wegen Hüftproblemen aussetzen musste, trainierte auch die Dortmunder Leihgabe wieder mit.

Nicht eingesetzt werden kann der gesperrte französische Stürmer Randal Kolo Muani, der aber beim Training dabei war. Für ihn dürfte Rafael Borré zum Einsatz kommen. Das Hinspiel hatte die Eintracht gegen Neapel mit 0:2 verloren.