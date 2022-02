Abgänge beim FC Sportfreunde

Bergstraße. Aiad Al-Jumaili, Trainer des Fußball-Gruppenligisten FC Sportfreunde Heppenheim, musste seinen Kader im Winter etwas zusammenstreichen. „Das ist nicht optimal, aber damit müssen wir jetzt leben.“ In beiderseitigem Einvernehmen hat sich Simon Berhe mit unbekanntem Ziel verabschiedet. Auch Stefan Frödert macht Schluss – verletzungsbedingt. Sein Knie spielt nicht mehr mit. Und Alban Gashi sucht bei der Spielvereinigung Ilvesheim eine neue Chance.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dafür konnte mit Rene Brunner ein Wunschkandidat nach Heppenheim geholt werden. „Wir hatten schon lange Kontakt“, sagt Al-Jumaili und freut sich über seinen neuen Mittelstürmer, der unter anderem für Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach am Ball war.

Ob Al-Jumaili den Sportfreunden als Trainer über die laufende Saison hinaus erhalten bleibt, ist indes fraglich. Gespräche über eine Verlängerung seines Vertrags werden gerade geführt, „aber ich weiß noch nicht, ob ich weitermache“, sagt der Übungsleiter.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weiss zur FSG Riedrode

Bei der FSG Riedrode, die heute Abend zum Pokalspiel beim FC 07 Bensheim und am Sonntag zum Gruppenliga-Nachholspiel beim FV Mümling-Grumbach antreten muss, ist das Personalnetz zur Zeit dünn gestrickt. Langzeitverletzte sowie weitere Ausfälle sorgen dafür, dass das Trainer-Team Duro Bozanovic/Andreas Keinz gerade mal zwölf Mann im Training hat. Da kommt die Verpflichtung von Florian Weiss gerade richtig. Er war unter anderem in der Jugend von Wormatia Worms aktiv und soll Hendrik Wegerle in der Defensive ersetzen, der aus beruflichen Gründen mit dem Fußball aufgehört hat. jz/ü