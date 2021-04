Frankfurt. Der Saisonabbruch im Bereich des Hessischen Fußballverbandes ist amtlich. Nachdem dieser Beschluss am 27. März in einer Online-Vorstandssitzung unter anderem mit den Kreisfußballwarten gefasst worden war, erfolgte nun nach einem Antrag durch das Verbands-Präsidium in einem „Umlaufverfahren“ die erforderliche Bestätigung durch den HFV-Vorstand.

Die vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe (einschließlich der dazugehörigen Qualifikations-, Entscheidungs-, Aufstiegs- und Relegationsspiele) sowie die vom Verband in Spielrunden organisierten Spiele der Saison 2020/21 im Herren-, Frauen- sowie Juniorinnen- und Juniorenbereich werden mit sofortiger Wirkung abgebrochen und annulliert. Das teilte der Verband gestern mit.

Ausgenommen von der Entscheidung über die Annullierung sind die Hessenligen im Herren- und Frauenbereich, der A-, B- und C-Junioren sowie der B-Juniorinnen. Für diese Spielklassen erfolgt eine gesonderte Entscheidung durch den Verbandsvorstand im Hinblick auf die Wertung bzw. Annullierung dieser Spielklassen, einschließlich der hierzu erforderlichen Regelungen.

Einstimmiger Beschluss

Die Pokalwettbewerbe sind von dieser Entscheidung gänzlich ausgenommen. Auch die Entscheidung über die Wertung der genannten Hessenligen ist zunächst aus dem jetzigen Beschluss ausgeklammert. Eine entsprechende Entscheidung bezüglich der Wertung dieser Spielklassen soll erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden, insbesondere auch deswegen, da andere Landesverbände, die gegebenenfalls auch dazu berechtigt wären, Aufsteiger an übergeordnete Ligen zu melden, noch keine abschließende Entscheidung dazu gefällt haben.

„Das nun abgeschlossene Umlaufverfahren hat erwartungsgemäß den Prozess und das Diskussionsergebnis der letzten Sitzung des Verbandsvorstandes einstimmig bestätigt, so dass die von der überwiegenden Anzahl der Vereine gewünschte Klarheit herrscht“, sagte HFV-Präsident Stefan Reuß, „Nun hoffen wir darauf, dass wir die kommende Saison 2021/22 wieder regulär austragen und sportlich auf dem Platz abschließen können.“ red