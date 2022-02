Ab heute gleiche Regeln in ganz Hessen

Bergstraße. Hessens Sportvereine müssen sich ab Montag nach einer neuen Fassung der Corona-Schutzverordnung richten. Neu ist unter anderem der Wegfall der Hotspot-Regeln. Auf Vereine im Kreis Bergstraße hat das kaum Auswirkungen. Die neuen Bestimmungen, die gemäß einer Pressemitteilung des Landes Hessen jetzt „landesweit und inzidenzunabhängig“ gelten, decken sich in vielen Punkten mit den bisherigen Hotspot-Regelungen. Diese waren Mitte Januar im Kreis Bergstraße in Kraft getreten, nachdem die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 350 gelegen hatte.

Für Sportveranstaltungen in Innenräumen gilt ab zehn Teilnehmern grundsätzlich die 2G-Plus-Regel. Geimpfte und Genesene müssen einen Booster-Nachweis erbringen oder einen aktuellen Negativtest vorzeigen. Nichtgeimpfte haben weiter keinen Zugang zu gedeckten Sportstätten sowie zu Kabinen und weiteren umbauten Räumen.

Ab dem 250. Platz einer Halle greift eine Auslastung von maximal 30 Prozent, im Freien ist ab dem 250. Platz eine Auslastung von maximal 50 Prozent möglich. Bei mehr als zehn Teilnehmern greift im Freien die 2G-Regel. Bei mehr als 250 Teilnehmern gilt auch draußen „2G+“.

Auf das Geschehen bei den hessischen Sportverbänden hat die neue Corona-Verordnung keinen unmittelbaren Einfluss. In einigen Sportarten läuft unter diesen Bedingungen der Spielbetrieb weiter. Der Amateurfußball weilt noch in der Winterpause. Im Fußballkreis Bergstraße kommt es in dieser Woche zu Rückrundenbesprechungen. Der Hessische Tischtennisverband unterbrach Anfang Januar die Saison bis 13. Februar und will in dieser Woche eine Entscheidung bekanntgeben. cpa/sm