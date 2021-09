Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Handball - HSG Bensheim/Auerbach will den Schwung aus dem Thrüingen-Spiel mitnehmen und nun am Samstag auch in der Heimpartie gegen Neckarsulm punkten 900 Zuschauer dürfen Flames unterstützen

Seit 7. März 2020 haben die Flames corona-bedingt nicht mehr vor vielen Zuschauern in der Bensheimer Weststadthalle gespielt; hier Lisa Friedberger vor einem Strafwurf beim Heimspiel gegen Bietigheim am 23. Februar 2020. Archivbild: Müller © Andrea Müller