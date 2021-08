75 Jahre Sport in Hessen dokumentiert

Frankfurt. Der Landessportbund Hessen (lsb h) wird 75 Jahre alt. Mit einer Jubiläumsbroschüre und einer Ausstellung in seiner Sportschule in Frankfurter blickt der Dachverband des hessischen Sports auf wichtige Meilensteine zurück. „Obwohl wir uns aufgrund der Pandemie schweren Herzens dafür entschieden haben, auf einen Festakt zu verzichten, darf dieses Jubiläum nicht unbeachtet verstreichen“, sagte Landessportbund-Präsident Rolf Müller bei der Eröffnung der Ausstellung in kleiner Runde.

Auf 24 Ausstellungstafeln, die den Besuchern und Gästen der Sportschule in der Frankfurter Otto-Fleck-Schneise jederzeit zugänglich sind, wird die Geschichte des Verbandes und des gesamten organisierten Sports in Hessen in einen Kontext mit der Entwicklung der Gesellschaft des Landes Hessen gestellt. Wichtige Meilensteine, Persönlichkeiten und Themen werden mit Bildern und kurzen Erklär-Texten aufgegriffen. „Wer erfolgreich in die Zukunft blicken will, muss sich seiner Geschichte bewusst sein. Deshalb war es für uns selbstverständlich, dieses Jubiläum mit einer Ausstellung und einer Broschüre zu begleiten“, erklärte Suanne Lapp, Vizepräsidentin Kommunikation und Marketing, deren Bereich die Konzeption übernommen hatte.

Die 40-seitige Jubiläumsbroschüre kann auch online über die Webseite des Landessportbundes Hessen eingesehen werden. red