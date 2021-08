60 Prozent sind zu wenig

Frankfurt. Eintracht Frankfurts Aufsichtsratschef Philip Holzer sieht die Clubs der Fußball-Bundesliga auch bei einer Teilauslastung weiter vor finanziellen Schwierigkeiten. In einem Interview der „Frankfurter Rundschau“ und „Frankfurter Neuen Presse“ rechnete der Funktionär vor: „Auch bei einer Auslastung des Stadions von 60 Prozent machen wir, über die Saison gesehen, noch einen Verlust. Wir müssten da schon in Richtung 80, 85 Prozent liegen, damit es für uns profitabel wird.“ Zum Saisonstart in der nächsten Woche dürfen in den Stadien coronabedingt maximal 50 Prozent der Stadionkapazität ausgelastet werden, was allerdings auch noch einmal bei 25 000 Zuschauern gedeckelt ist. dpa

