5:4 steigert Chance auf Klassenerhalt

Zwingenberg. Die Herren 40 der SG Zwingenberg/Alsbach/Hähnlein errangen im Abstiegskampf der Tennis-Bezirksoberliga einen wichtigen 5:4-Auswärtssieg beim TC Groß-Bieberau. Nach den Einzeln lagen die Gastgeber 4:2 vorn, die MSG entschied alle drei Doppel für sich und sicherte sich so die Chance, am letzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt zu machen. – MSG-Punkte: Sven Beck, Karsten-Kilian Rose, Sartorius/Beck,Schürer/Rose, Sacher/Rippert.

Für die Herren 40 II der MSG Zwingenberg/Alsbach/Hähnlein beendeten die Saison in der Bezirksliga B nach dem 2:7 gegen den TC Groß-Zimmern II auf einem guten dritten Tabellenplatz. Thomas Kraus und Mario Pabst holten die beiden Punkte in den Einzeln. Heiko Dräger verlor denkbar knapp 9:11 im Match-Tiebreak. Auch zwei Doppel gingen in den Tiebreak, aber am Schluss gewannen die Gäste.

Zu Ende der Bezirksliga-Saison bestritten die Herren 50 des TC Zwingenberg zwei Spiele gegen direkte Abstiegskonkurrenten. Dabei gab es sowohl beim SV Eberstadt als auch im letzten Heimspiel zu Hause gegen den TC Auerbach ein 3:3. In Eberstadt verloren Josef Kreuziger und Ralph Johann/Jörg Rippert jeweils im Match-Tiebreak. Dirk Söllner, Jörg Rippert und das Doppel Söllner/Frank Weber punkteten in beiden Matches. Dadurch verteidigte der TC Zwingenberg den vorletzten Platz, der aber nicht sicher den Verbleib in der Bezirksliga garantiert. red