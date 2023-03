500 „Cheers“ zeigen tolle Stunts

Bensheim/Bürstadt. Am morgigen Samstag (1.4.) findet die Cheerleadingmeisterschaft Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland in der Weststadthalle Bensheim statt. Es ist eines von fünf Ausscheidungsturnieren für die Deutschen Meisterschaften, die am 6. Mai in Mühlheim an der Ruhr stattfinden werden. Bensheim zählt nach Angabe der ausrichtenden Redskins Bürstadt insgesamt zu den fünf größten Cheer-Events in Europa in diesem Jahr.

Neben den Redskins sind der American Football Verband Hessen (AFVH) und der Hauptverantwortliche Marcel Kloth (Vorsitzender der Bundessportkommission) für die Durchführung verantwortlich.

Veranstaltungsbeginn ist um 12 Uhr (Hallenöffnung 11 Uhr), die Siegerehrung ist für 17 Uhr vorgesehen. Die Zuschauer können sich auf Athletik, Ästhetik, tolle Choreographien und atemberaubende Stunts mit viel Musik freuen. Über viele Stunden hinweg herrscht eine ausgelassene und dynamische Stimmung und mit dem Publikum wird fast permanent und umfassend interagiert.

Keine Tageskasse

Es starten in fünf Hauptkategorien 44 Teams aus zwölf Städten. Insgesamt werden mehr als 500 „Cheers“ um Platzierungen kämpfen. Die zur Verfügung stehenden 1200 Eintrittskarten gingen im Vorverkauf weg, so dass es morgen keine Tageskasse geben wird.. vad/red