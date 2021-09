Die Drittliga-Handballer der SG Leutershausen erwarten eine spannende Saison. „Wir spielen in einer sehr attraktiven Klasse mit zwölf Teams, die sich nahezu auf Augenhöhe bewegen. Das sagt jeder, mit dem ich gesprochen habe – und viele Vereine sind auch froh, nicht in unserer Staffel gelandet zu sein“, so Trainer Marc Nagel.

Die an diesem Wochenende beginnende Runde 2021/22 in der 3.

...