24 Stunden nonstop auf dem Rad im Jägersburger Wald

Einhausen. Für einen guten Zweck tritt am Freitag (30.) ab 16 Uhr der Darmstädter Extremradsportler Martin Neitzke (38) im Jägersburger Wad in die Pedale. 24 Stunden nonstop will er möglichst 60 Runden auf dem legendären, knapp 11 Kilometer langen Radrennkurs schaffen - und dabei auch Spenden für die Hilfsorgansation "Plan international" sammeln. Neitzke bereitet sich derzeit auf das "Race across America" im Juni vor.

Mangels einer Ausnahmegenehmigung muss er allerdings von 22 bis 5 Uhr wegen der Pandemie-Ausgangssperre improvisieren und die Kilometer imaginär auf einer Radrolle in einem Raum zurücklegen, bevor er am frühen Samstagsmorgen wieder auf die Straßen zurückkehren kann. Start/Ziel ist in Einhausen, wo erstmals in 1974 "Rund um Jägersburger Wald" stattfand und nun im Frühjahr einmal mehr coronabedingt das Bundesliga-Rennen ausfallen musste. Zudem möchte Martin Neitzke auch an den abgsagten Radklassiker am 1. Mai in Frankfurt erinnern, der möglichst am 19. September nachgeholt werden soll.