17:40-Schlappe für die Rumpftruppe des HC VfL Heppenheim

Bergstraße. Völlig chancenlos war der HC VfL Heppenheim II in der Handball-Bezirksliga A bei der 17:40 (7:19)-Auswärtsklatsche bei der HSG Langen II. „Eigentlich wollten wir das Spiel verlegen, da wir einige Verletzte haben und auch Spieler, die vor den Feiertagen angesichts der angespannten Corona-Lage nicht mehr spielen wollten. Langen ist leider nicht darauf eingegangen und entsprechend waren wir mit einer komplett uneingespielten Formation chancenlos“, wollte HC-VfL-Spielertrainer Simon Meier die Niederlage nicht überbewerten.

Gerade einmal zwei Rückraumspieler hatte er zur Verfügung, die restlichen sechs Spieler waren gelernte Außen, die aber entsprechend auch auf ungewohnten Positionen zum Einsatz kommen mussten.

Schnell mit zehn Toren hinten

Über 2:5 und 4:11 (16.) geriet Heppenheim beim 6:16 (25.) erstmals mit zehn Toren ins Hintertreffen. Beim 10:30 (44.) waren es dann schon 20 Tore und entsprechend ließ dann auch die Gegenwehr mehr und mehr nach. „Die freien Tage kommen uns jetzt sehr gelegen. Ich hoffe mal, dass im Januar wieder mehr Akteure zur Verfügung stehen“, so Simon Meier, der dann in Spielen gegen direkte Konkurrenten endlich die ersten Punkte einfahren möchte. Los geht es am 16. Januar mit dem Heimspiel gegen die HSG Roßdorf/Reinheim II, die erst vier Pluspunkte auf dem Konto hat.

HC VfL-Tore: Brand (4), Guthier (4/1), Meier, Hannken (je 2), Gündling (2/1), Gruner, Kniel (je 1), Schmitt (1/1). tip/ü

