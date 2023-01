1. FC Kaiserslautern bleibt am Boden

Kaiserslautern. Trotz einer grandiosen Hinrunde, des vierten Tabellenplatzes und 29 Punkten regiert beim 1. FC Kaiserslautern weiter ein Wort: Demut. Über einen möglichen Durchmarsch ins Oberhaus will der Fußball-Zweitligist vor dem Rückrundenstart am Samstag (20.30 Uhr/Sport1) bei Hannover 96 niemand sprechen. Trainer Dirk Schuster bezeichnete dieses Szenario in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur als „realitätsfern“.

Während der elfwöchigen Winterpause erinnerten der 55 Jahre alte Coach, die Spieler und Geschäftsführer Thomas Hengen regelmäßig an das vor der Saison ausgerufene Ziel des Aufsteigers: schnellstmöglich die 40 Punkte holen und alsbald den Klassenerhalt sichern. Dieser würde den FCK finanziell weiter gesunden lassen, denn nach vier Jahren 3. Liga und einer erfolgreich abgeschlossenen Insolvenz in Eigenverwaltung im Oktober 2020 kann sich der viermalige deutsche Meister immer noch keine großen monetären Sprünge erlauben.

Ungeachtet von der hervorragenden sportlichen Ausgangsposition hat Schuster die Zügel in der Vorbereitung angezogen. Im neuntägigen Trainingslager im türkischen Badeort Belek waren drei Einheiten am Tag eher die Regel als die Ausnahme. Unter anderem klingelte Schuster seine Profis regelmäßig zum frühmorgendlichen Lauf aus dem Hotelbett.

Drei Verträge verlängert

Thomas Hengen gelang es unterdessen, die Verträge von drei Leistungsträgern zu verlängern: Marlon Ritter, Boris Tomiak und Kenny Prince Redondo bleiben langfristig auf dem Betzenberg. Einziger Winterneuzugang der Pfälzer ist bislang Nicolai Rapp, der von Werder Bremen ausgeliehen wurde. Der 26-jährige Mittelfeldspieler dürfte in Hannover auch gleich zum Stammpersonal gehören.

Verstärken will sich der FCK zudem noch im Angriff und auf der linken Abwehrseite. Die Winter-Abgänge von Hikmet Ciftci (Leihe zu Göztepe Izmir), Mike Wunderlich (Viktoria Köln) und Anas Bakhat (Vertrag aufgelöst) geben hierfür finanziellen Spielraum. dpa