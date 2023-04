0:12 – das darf nicht passieren

Frankfurt. Markus Müller war schon etwas sprach- und fassungslos. Mit 0:12 Toren ging der SV Unter-Flockenbach am Samstag beim Gastspiel beim Spitzenreiter der Fußball-Hessenliga, der U21-Mannschaft von Eintracht Frankfurt, unter. „Es war klar, dass das ein ganz schweres Spiel werden würde, aber so darf man sich nicht abschlachten lassen“, suchte der Sportliche Leiter der Talemer nach Worten: „Was soll man dazu sagen?“

Nachdem die „Flockis“ bei der 0:4-Niederlage im Hinrundenspiel dem Favoriten über weite Strecken Paroli geboten hatten, wollten sie auch in Frankfurt möglichst dagegenhalten. Doch dieses Vorhaben ging im Sportpark der Eintracht in Dreiech nicht auf, der Tabellenführer spielte die Gäste, die über die 90 Minuten keinen Torschuss verzeichneten, von Beginn an an die Wand.

Tore: 1:0 Ghotra (13.), 2:0, 3:0 Loune (25./29.), 4:0 Brauburger (50.), 5:0 Nacho-Ferro Julia (53.), 6:0 Tzimanis (58./Eigentor), 7:0 Loune (71.), 8:0, 9:0 Cassanti (77./80.), 10:0 Alikhil (85.), 11:0 Amiri (88./FE), 12:0 Baum (92.). – Zuschauer: 700. jün