0:11-Schlappe für SG Reichenbach II in der Relegation

Fußball. Bitterer Rückschlag für die SG Reichenbach II, die als Tabellenzweiter der Fußball-Kreisliga D über die Relegation auf den C-Liga-Aufstieg hofft. Im Heimspiel gegen den TV Lampertheim II gab es am Sonntagabend eine 0:11 (0:7)-Niederlage. Während die Lampertheimer damit den Aufstieg feierten, benötigen die Reichenbacher im letzten Spiel am Mittwoch beim SV Zwingenberg einen Sieg, um ihr Ziel noch zu erreichen. Zwingenberg kämpft als 14. der C-Liga um den Klassenerhalt – und wäre nach dem 0:1 vom vergangenen Donnerstag in Lampertheim bei einem Unentschieden gegen Reichenbach gerettet. Mehr zum Spiel der Reichenbacher am Montag im Bergsträßer Anzeiger.

