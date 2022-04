0:10-Schlappe mit neuem Trainer

Bergstraße. Nach dem überraschenden Abgang von Trainer Frank Tegelkämper beim Fußball-B-Ligisten SV Kirschhausen (wir haben berichtet) leitet bis auf weiteres Sascha Schmitt die Übungseinheiten. Der 41-Jährige war beim SVK bereits Jugendtrainer, Co-Trainer und ist Spielertrainer der Reserve. Im ersten Spiel unter seiner Regie setzte es eine 0:10-Niederlage bei der FSG Riedrode II, die Gianluca Lucchese, Rene Salzmann und Jan Marvin Dell vom Gruppenliga-Team einsetzte. – Tore: 1:0 Lucchese (9.), 2:0 Keil (19.), 3:0 Bozanovic (29.), 4:0 Bamberg (42.), 5:0 Bozanovic (44.), 6:0 Lucchese (45.), 7:0 Wiegand (49.), 8:0 Bozanovic (56.), 9:0 Wiegand (69.), 10:0 Wiegand (75.). hei/ki/ü

TSV Auerbach II – SV Affolterbach 1:2. Trotz einer Vielzahl von Torchancen verlor die TSV ihr Heimspiel. Vor allem in der ersten Halbzeit ließen die überlegenen Gastgeber einige Möglichkeiten liegen, zielten zu ungenau oder scheiterten an SV-Keeper Roth. „Wir müssen in Führung gehen“, sagte Trainer Paul MyNally. Das 1:0 gelang allerdings den Gästen nach einem gut ausgespielten Angriff. Nach dem Wechsel verpasste Altunkapan den Ausgleich, der SVA legte das 0:2 nach. Gegen stabil verteidigende Odenwälder trafen die Rot-Weißen nur einmal. - Tore: 0:1 Theobald (25.), 0:2 Pudic (60.), 1:2 Block (75.). eh/p

SG Oly./VfB Lampertheim – TSV Hambach 3:3. Zwei starke Mannschaften, aber ein schwacher Schiedsrichter, der laut Olympia-Abteilungsleiter Patrick Andres sehr arrogant aufgetreten sei. – Tore: 0:1 Nicolas Fetsch (3.), 0:2 Nicolas Fetsch (10.), 1:2 Rathgeber (14., Handelfm. ), 2:2 Rathgeber (40.), 2:3 Ragaller (74.), 3:3 Ekkerink (79.). – Vork.: Dorngof (SG) hält Foulelfm. von Serdani (39.), Rot Gülmez (SG) wg. Beleidigung von Zuschauer (90.). ki/ü

