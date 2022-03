Sind die Temperaturen dauerhaft zweistellig, ist Sommerbereifung angebracht. Wer die Reifen nicht selber wechseln möchte, sollte sich dann um einen Termin in der Werkstatt bemühen. „Die Faustregel lautet zwar von ,O(stern) bis O(ktober)’, aber da es auch im März und April noch vereinzelt winterliche Straßenverhältnisse vor allem in den Höhenlagen geben kann, sollten Autofahrer genau abwägen, wann der Wechsel auf Sommerreifen angebracht ist“, so Cornelius Blanke vom ADAC Hessen-Thüringen.

Beim Reifenwechsel sollte jeder prüfen, ob sich die Einlagerung der Winterräder noch lohnt. Reifen „altern“ und sollten deshalb nicht unbegrenzt gefahren werden. Denn ab einer Profiltiefe von weniger als vier Millimetern und einem Reifenalter von mehr als sieben Jahren ist die Winter-Eignung kaum mehr gegeben.

Piero Scazzi, Technikexperte beim ADAC Hessen-Thüringen, erklärt: „Die Gummimischung härtet über die Zeit aus, was insbesondere Grip und Bremsweg bei Nässe verschlechtert.“ Das Produktionsdatum des Reifens kann übrigens ganz einfach an der Flanke abgelesen werden. „3615“ bedeutet zum Beispiel, dass der Reifen in der 36. Woche 2015 produziert wurde. In diesem Fall sollte der Reifen in der kommenden Saison nicht mehr verwendet werden.

Nicht vergessen: Umgehend den Reifenfülldruck der neu montierten Sommerräder prüfen. Die Füllwerte stehen meist im Tankdeckel, in jedem Fall aber in der Betriebsanleitung. Und nach der ersten Fahrt, sollten die Radmuttern, beziehungsweise -schrauben noch einmal auf festen Sitz überprüft werden.

Sind die Winterreifen weiterhin brauchbar, dann kühl und trocken lagern. Auf Felgen montiert können sie sowohl aufeinander liegend gestapelt als auch einzeln an speziellen Wandhaken aufgehängt werden. ADAC/imp