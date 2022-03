Solaranlage im März auf Schäden prüfen

Solaranlagen erzielen zwischen März und Oktober rund 80 Prozent ihres Jahresertrags. Daher ist jetzt eine gute Zeit, die Anlage auf Schäden aus den Herbst- und Wintermonaten zu prüfen. Schnee und Eis aus dem Winter, aber auch noch der Hagel des letzten Sommergewitters können Schäden hinterlassen haben. Auch herumfliegendes Laub und auf den Anlagen sitzende Vögel haben die Module und Kollektoren vielleicht verschmutzt. Das kann jetzt merklich den Ertrag der Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlage senken.

Grober Schmutz und auch große Schäden sind selbst mit dem bloßen Auge auf den Anlagen erkennbar, sagt Frank Hettler von Zukunft Altbau, einem Informationsprogramm des Umweltministeriums Baden-Württemberg. Ein weiterer Weg der Fehlersuche ist das Auswertungssystem der Solarstromanlagen und Batteriespeicher, das bei den meisten Modellen über eine digitale Plattform oder eine App einsehbar ist. Liegen die aktuellen Ertragswerte deutlich unter dem Ertrag des Vorjahreszeitraums, könne das ein Indiz für eine Störung sein, so Zukunft Altbau. Bei Solarthermieanlagen lassen sich die Werte über den Wärmemengenzähler vergleichen. Oder man fühlt beziehungsweise hört nach: An sonnigen Tagen sollte sich die warme Leitung der Solarthermieanlage wärmer anfühlen als die kalte. Und die Pumpe sollte leise surrend laufen. Moderne Pumpen zeigen auch den Betriebszustand oder die Leistungsaufnahme an. dpa

