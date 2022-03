Smart Home: Klingt kompliziert, ist es aber nicht

Lange galt kabelgebunden als die stabilere und sicherere Variante. Heute ist das anders. Drahtlose Systeme zeichnen sich durch maximale Flexibilität und eine vereinfachte Installation aus. Kabelbäume legen oder sogar Wandschlitze aufklopfen? Das muss nicht sein! Eine drahtlose Vernetzung des Gebäudes ist zukunftsweisend und vereinfacht die Installation einer Smart-Home-Lösung deutlich. Auch der Schaltschrank im Keller, aber auch langwierige und teure Programmierungen gehören der Vergangenheit an. Drahtlose Systeme kommen teilweise sogar ohne Server oder zentrale Steuereinheit aus. Strom genügt. Zusätzliche Steuerleitungen oder Verbindungskabel sind nicht notwendig.

Einfach mal klein anfangen

Die flexible und einfach skalierbare Gestaltung eines drahtlosen Smart-Home-Lösung bietet viele Vorteile. Um zu Starten genügt bereits ein Modul. So bietet sich zum Beispiel an, erstmal nur die Terrassenbeleuchtung smart und automatisiert zu steuern. Oder ist die Esszimmerleuchte ständig zu hell für gemütliche Abendessen? Dann soll sie zukünftig bei einem Klick auf 100 Prozent Helligkeit anschalten, bei einem Doppelklick jedoch auf 50 Prozent gedimmt und zusätzlich fahren die Rollläden auf Position. Die Lösung lässt sich dann jederzeit beliebig erweitern, bis hin zum Einsatz in großen Wohnanwesen oder komplexen Bürogebäuden. So ist es möglich sich Schritt für Schritt und unabhängig von Budget oder Baustellenfortschritt an ein intelligentes Zuhause heranzutasten.

Smart Home – das ist für viele der Saugroboter oder der selbstfahrende Rasenmäher. Manchmal auch „Ich kann dann also meine Lampe auch mit dem Smartphone steuern.“ Tatsächlich bietet ein intelligentes Zuhause aber viel mehr. Verschiedene Automatismen, wie dass das Licht nachts im Flur nur auf 30 Prozent anschaltet, um nicht von einem Flutlicht geweckt zu werden oder auch das Kippen der Lamellen mit Sonnenaufgang oder zu einer individuellen Uhrzeit erhöhen wesentlich den Komfort in den eigenen vier Wänden.

Im Alter oder unter Einschränkungen ermöglicht es außerdem, länger im eigenen Zuhause bleiben zu können. Egal ob es ein konfigurierter Hausnotruf ist oder aber auch automatisierte Abläufe für Beleuchtung und Verschattung. Sollten die Ohren einmal nicht mehr so gut sein oder auch wenn die Kinder abends schon im Bett liegen und nicht geweckt werden sollen, ist es möglich die Klingel so zu konfigurieren, dass ab einer bestimmten Uhrzeit die Klingel nicht mehr läutet, sondern im ganzen Haus oder einzelnen Räumen das Licht blinkt. So wird kein Besuch oder Paket mehr verpasst!

Außerdem tragen Zentral-Befehle wie ein Zentral-Aus an der Eingangstüre, um sicher zu gehen, dass alle Lichter ausgeschaltet sind, wesentlich dazu bei Energie und Kosten zu sparen. Drahtlose Lösungen erlauben eine vereinfachte Installation, aber auch eine mühelose und direkte Nutzung aller Vorteile eines intelligenten Gebäudes. Ohne aufwendige Arbeiten. Für mehr Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz. frogblue/pr