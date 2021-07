Optimal und langfristig profitieren

Wenn es um die Wahl der Kapitalanlage, Vermögensverwaltung oder auch Altersvorsorge geht, kann man schnell den Überblick verlieren und sich überfordert fühlen. Das Angebot ist groß, und die persönlich beste Option meist nicht so leicht zu erkennen. „Dabei kann das alles so einfach sein – und das ist keine leere Versprechung“, sagt Alexander Weikel, Inhaber der Weikel Honorarberatung und Finanzbetreuung. Erträge optimieren beginnt mit Transparenz. Anleger erfahren teilweise nur sehr vage, was zum Beispiel von ihren Kapitalerträgen abgezweigt wird, bevor diese bei ihnen ankommen. „Ihr Bankerater ist seinem Arbeitgeber und dessen Produkten verpflichtet. Ihr freier Finanzberater lebt von Provisionen für Produkte seiner Vertragspartner. Dagegen ist grundsätzlich nichts zu sagen. Es kostet allerdings Ihr Geld“, so Weikel weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Anders als die in Abhängigkeiten stehenden Berater bietet die Honorarberatung völlige Neutralität und Loyalität Ihnen und Ihren Finanzen gegenüber. Sie zielt ausschließlich auf die Optimierung der Finanzsituation der Kunden ab und erfolgt unabhängig von einzelnen Finanzprodukten oder Anbietern. Provisionen und Rabatte der Finanzprodukte werden direkt an Sie weitergeleitet. Sie haben vollkommene Kostentransparenz“, erläutert Weikel.

Höhere Erträge erzielen

„Mit einem Honorarberater erzielen Sie höhere Erträge, weil die Kosten niedriger sind als die üblichen Provisionsmodelle, und weil ihm der komplette Finanzmarkt zur Verfügung steht, nicht nur ein vorgegebenes Portfolio“, fasst Weikel die Vorteile von Honorar- und Finanzberatung zusammen. imp/pr