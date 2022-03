Diese Baumängel treffen Neubauten besonders häufig

Für Neubauten gilt eine Gewährleistungspflicht von fünf Jahren. In diesem Zeitraum sind Unternehmen zur Beseitigung von Baumängeln verpflichtet. Das ist ein gute Nachricht: Denn Mängel sind häufig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Drei Viertel aller neu gebauten Ein- und Zweifamilienhäuser weisen Mängel innerhalb der ersten fünf Jahre nach dem Bau auf. Das ist das Ergebnis einer Studie durch das Institut für Bauforschung im Auftrag des Bauherren-Schutzbund.

40 Prozent der Gebäude hatten Baumängel an der Konstruktion, 38 Prozent Mängel an der technischen Ausrüstung. Unter den einzelnen Bauteilen sind die Fassade mit 28 Prozent sowie die Innenwände, Heizungsanlagen und Fenster mit jeweils 26 Prozent am häufigsten betroffen. Fast der Hälfte aller erfassten Mängel waren Risse an den Innen- und Außenwänden. Feuchtigkeit kam in 32 Prozent der Gebäude vor. dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2