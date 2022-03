Dahlienknollen vortreiben

Die Knollen von Dahlien können ab etwa Ende April in den Garten kommen. Aber schon ab Ende März sollten sie zum Vorziehen in einen Topf gesetzt werden. Das Vortreiben führt dazu, dass man beim eigentlichen Aussetzen der Dahlien in den Garten bereits große kräftige Pflanzen hat. Die Töpfe mit den Knollen müssen es aber frostfrei haben, daher dürfen sie nur bedingt an kalten Wintertagen schon im Garten stehen. Die Bayerische Gartenakademie rät zu einer Fensterbank im kühlen Raum, einem frostfreien Frühbeet oder Gewächshaus. Ab Mitte April können die Dahlien draußen zeitweise schon abgehärtet werden, aber in kalten Nächten müssen sie zurück ins Haus. dpa

