Heute ist Karsamstag. Der Tag der Grabesruhe Jesu. Gleichzeitig aber auch der Tag der Osterfestvorbereitungen. Ein Tag zwischen zwei Feiertagen, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Gestern stiller Karfreitag, morgen Osterjubel.

Heute: Aushalten dieser Spannung. Eine Dazwischenzeit. Aushalten, zwischen den Fronten. Aushalten, zwischen den Stühlen. Aushalten, zwischen zu Tode betrübt und himmelhochjauchzend. Dazwischenzeit heißt aushalten, ohne sich zerreißen zu lassen. Aber das Aushalten strengt an. Kein Mensch schafft das dauerhaft, ohne krank zu werden oder gar zu zerbrechen.

Die Jünger und Jüngerinnen Jesu wissen an diesem Tag noch nichts von Ostern. Ihre Welt ist am Abend zuvor zusammengebrochen. Ihre Freundschaft und Liebe zu „dem, der da kommen soll“, ihr Lebenssinn, ihr Ziel, ihr Glauben: ans Kreuz genagelt. Zurückgeblieben ist dumpfe Trauer, Angst. Langsam sickert die brutale Realität in ihr Bewusstsein: Jesus ist tot. Mit ihm sind alle Träume und Hoffnungen begraben. Endgültig. Aushalten: Den Schmerz, die Trauer. Aushalten: Die Wut und Ohnmacht. Aushalten: Die Leere, die gescheiterten Pläne. Aushalten. Wie soll es nun weitergehen?

Die Jünger und Jüngerinnen mussten nicht mehr lange aushalten. Bereits am nächsten Morgen brach sich Gewissheit Bahn: Jesus lebt! Er ist auferstanden! Wir glauben und wissen das. Aber wir wissen auch, dass uns die Dazwischenzeiten im Leben nicht erspart bleiben. Wir erleben tagtäglich Spannungen zwischen Hoffnung und Resignation, Trauer und Freude, Wut und Gelassenheit. Gerade in dieser besonderen Pandemiezeit mit ihren wiederholten Dazwischenzeiten. Wir können nicht zuverlässig planen. Die Zukunft ist ungewiss. Wir wissen noch nicht, wann und wie diese Zeit zu Ende geht.

Diese Ungewissheit eines langen Karsamstags leben wir wie die Jünger und Jüngerinnen damals. Mit einem großen Unterschied: Wir wissen, dass auch nach diesem Karsamstag wieder Ostern sein wird. Ostern fällt nicht aus, weil Kirchen geschlossen bleiben. Ostern hängt nicht von äußeren Umständen und Gegebenheiten ab, Ostern kommt über uns. Gerade in dieser schwierigen Zeit dürfen wir uns dem Gott anvertrauen, der seinen Sohn aus dem Grab geholt hat. Gottes Weg mit uns endet nicht am Karsamstag, nicht im Dazwischen.

Der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus lebt und will, dass auch wir leben – mit ihm an der Seite. Lassen Sie uns das morgen im Gebet vereint feiern: Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Bild: Eichler

