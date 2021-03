Vanuatu liegt am Ende der Welt. Jedenfalls aus unserer Sicht. Aus der Sicht des pazifischen Inselstaates liegt Deutschland am Ende der Welt. Anfang März wird an unzähligen Orten der Erde der ökumenische Weltgebetstag gefeiert, der zum Perspektivwechsel einlädt. Frauen aus Vanuatu haben ihn für 2021 erarbeitet.

Wir hören von Menschen, die uns völlig fremd sind, zum Beispiel von Retoh, einem Mädchen mit unglaublichem Bildungshunger, oder von Jacklynda, die von einem festen Job träumt. Sie haben Ziele und Wünsche wie Menschen überall auf der Welt. Nur dass in ihrem Land Frauen von politischer Teilhabe ausgeschlossen sind. Nur dass ihr paradiesisch anmutendes Land von immer häufigeren todbringenden Stürmen verheert wird.

Uta Voll. © Privat

Worauf bauen wir? Das ist die Frage, die uns diese fremden Frauen stellen. Und beantworten. Wo der Boden unter den Füßen weggespült wird und Sicherheiten schwinden, wo Menschen unter Ungerechtigkeiten leiden, wo die Probleme für die Einzelnen nicht zu bewältigen sind, da bauen sie auf einen Glauben, der Festigkeit verleiht und Mut macht, das Leben auf dieser Erde zu verändern, einen Glauben, der an einer starken Gemeinschaft teilhaben lässt. Wir begegnen Frauen, die aus diesem Vertrauen heraus ihren Alltag meistern. Sie hören trotz aller Entmutigung nicht auf, sich für eine Verbesserung der Lebensverhältnisse einzusetzen.

Worauf bauen wir? Schmerzlich erfahren wir in dieser Krisenzeit, dass wir auf alte Gewissheiten nicht bauen können, wir müssen auf Sicht fahren. Das ist etwas, das wir von den fernen Frauen lernen können: Vertrauen darauf, dass wir in allen Ungewissheiten und Krisen getragen sind und sie überstehen werden. Gefragt ist zähe Widerstandskraft. In Vanuatu gehört dazu unbedingt ein Lächeln. Bild: Privat