Vordrängeln ist nicht nötig

„Die Menschen sind schlecht, alle denken an sich, nur ich denk an mich!“ Was hier witzig formuliert wird, drückt sich auch aus in diesen Sätzen: „Ich hätte gerne die besten Plätze.“ „Ich hätte gerne am schnellsten die Impfung.“ „Ich will bevorzugt behandelt werden.“ „Als Kunde will ich König sein.“

Solche Gedanken habe ich auch immer wieder einmal – und sie sind mir eingefallen, als ich das Evangelium des Tages (Markus, 10. Kapitel) gelesen habe.

Der Evangelist Markus schreibt: „Da treten Jakobus und Johannes, zwei der zwölf engsten Jünger Jesu zu ihm und sagen: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Jesus sagt: Was soll ich für euch tun? Sie sagen: Lass in deinem Reich einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen.“

Mit anderen Worten: Wir wollen die besten Plätze haben. Als die anderen zehn Jünger das hören, werden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes.

Kennen Sie auch den Ärger, wenn sich andere vordrängeln wollen: An der Kasse im Supermarkt, beim Impfen oder wo auch immer? Ich schon. Obwohl ich selten etwas dagegen habe, wenn ich bevorzugt behandelt werde.

Angst vor dem zu kurz kommen

Angst bestimmt oft unser Verhalten, manchmal aus gutem Grund, manchmal völlig unnötig. Einer der größten Ängste bei vielen Menschen ist die Angst zu kurz zu kommen. Das war vielleicht auch die Angst dieser beiden Jünger, vielleicht drängeln sie sich deshalb vor.

Gegen diese Angst hat Jesus uns versprochen: Es reicht, es ist genug da für alle, macht euch keine Sorgen um den morgigen Tag. „Euer Herz sei ohne Angst, glaubt an Gott und glaubt an mich! Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen „ (Johannes-Evangelium, 14. Kapitel).

Bei Gott ist genug Platz für uns und bei ihm brauchen wir keine Angst zu haben, zu kurz zu kommen. Er denkt an uns und sorgt für uns.