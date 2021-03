Geld und Vermögen stehen gerne in der Kritik. Und es wird gewarnt: „Geld verdirbt den Charakter.“ Oder: „Bei Geld hört die Freundschaft auf.“ Reden wir über Besitz, dann geht es selten wirklich darum, sondern um Macht oder Sicherheit.

Die Bibel verwendet den Begriff Mammon: „Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen“, sagt Jesus in seiner Bergpredigt. Händler und Geldwechsler vertreibt er aus dem Tempel und zum Geld selbst sagt er: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist.“ Er trennt deutlich zwischen Weltlichem und dem Willen Gottes.

Geld wird abschätzig gerne als „schnöder Mammon“ bezeichnet. Aus biblischer Sicht ist es etwas, das vom Willen Gottes immer wieder ablenkt. © Bissinger

Vermögen ist nach Aussagen in der Bibel nicht grundsätzlich etwas Schlechtes. Im Alten Testament heißt es zum Beispiel: „Der Herr hat meinen Herrn Abraham reichlich gesegnet, so dass er zu großem Vermögen gekommen ist.“ (Genesis, Kapitel 24, Vers 35). Angeprangert wird aber immer wieder, dass Menschen Geld verleihen, um daraus Zinsen zu gewinnen. Der Mammon wird hier zum Gott erhoben oder als Dämon verdammt.

Unredlich erworbener Gewinn

Mammon bezeichnet heute einen unredlich erworbenen Gewinn. Ursprünglich aber leitet sich das Wort von dem aramäischen Wort „mamona“ ab. Es bezeichnet schlicht das „irdische Vermögen“ oder den „weltlichen Besitz“ - ohne etwas Böses damit zu meinen und zu bewerten. Im weiteren Sinn meint es aber auch: „das, worauf man vertraut“. Heute gilt heute eine Person, die dem Mammon dient, als eine, die nach unmoralisch erworbenem Reichtum giert. Und alles Erworbene wird dann verachtend als „schnöder Mammon“ tituliert. Schnöde bedeutet, es hat keine Würde, ist erbärmlich und sollte gemieden werden.

Jesus prangert offensichtlich nicht den Besitz an. Für unerträglich hält er es jedoch, unmoralisch damit umzugehen. Vermögen muss mit Verantwortung einhergehen. Geiz und Habgier erteilt er eine klare Absage. Vor allem, so macht er mit der Vertreibung der Händler und Geldwechsler am Tempel klar, möchte er keine Vermischung von Gebet und Geschäft oder Glaube und Gewinn. Vom Willen Gottes darf nichts ablenken oder abweichen. Es zielt darauf ab, die Menschen zu befreien und Leben für alle zu ermöglichen. Wer auf eigenes Vermögen setzt, es unmoralisch erwirbt oder unverantwortlich mit umgeht, ist auf der falschen Spur.

Eine Herausforderung

„Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt“, heißt es. Vermögen kann auch ein Geschenk sein. Es ist nichts Schlimmes, aber stets eine Herausforderung, verantwortlich und vernünftig damit umzugehen. Das kann gegebenenfalls auch Verzicht bedeuten und mit einem Verlust von Macht und Sicherheit einhergehen.