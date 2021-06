Vertrauen wagen und Ängste in den Griff bekommen

Schon allein die Vorstellung, dass etwas passieren könnte, löst Ängste aus. Bin ich dann auch noch in eine Situation gestellt, die ich nicht einschätzen kann, in der mir der Wind mehr oder weniger ins Gesicht bläst, kann leicht Panik daraus werden. Vor Ängsten selbst braucht man jedoch keine Angst zu haben. Sie gehören zum Leben fest mit dazu, auch wenn sie für Betroffene nicht nur unangenehm sind, sondern auch „blockieren“ – bis hin zur Schockstarre.

Bleiben Ängste bestehen, machen sie krank. Die Psychologie hat erkannt, Ängste wachsen, desto stärker die Auslöser gemieden werden. Angst beginnt also im Kopf. Umso mehr ich negative Gedanken im Kopf kreisen lasse, desto stärker wird die Erregung. Das, was wir fürchten, wird plötzlich noch größer und bedrohlicher. Daher ist es wichtig, sich möglichst schnell ein reelles Bild darüber zu machen, wovor man sich überhaupt ängstigt und damit gegebenenfalls alles relativiert.

Jesus mit seinen Jüngern im Boot. Unser Bild zeigt eines der Petrusfenster im „Dom der Bergstraße“ in der Kreisstadt Heppenheim. © Bissinger

Der „Gegenspieler“ der Angst ist das Vertrauen. Es entsteht nur dann, wenn Informationen über die Absichten oder Möglichkeiten des Anderen oder der Situation fehlen. Vertrauen wird stärker, je weniger Angst wir haben. Doch, wer vertraut, riskiert etwas. Schenke ich dem Falschen Glauben, besteht die Möglichkeit, zu Schaden zu kommen. Ich begebe mich damit in ein neues Risiko. Ich kann enttäuscht, betrogen oder im Stich gelassen werden.

Dennoch ist es wichtig, das Risiko einzugehen. Vertrauen stärkt Bindungen, schafft Harmonie und Einigkeit. Mit Vertrauen schwinden bestehende Ängste, die Bedrohungen scheinen kleiner und es kann gegen sie angegangen werden. Anstatt des Gefühls der Ohnmacht entstehen Lösungsbereitschaft und Tatendrang. Psychologen raten dazu, sich möglichst vielen Situationen des Vertrauens auszusetzen. Von Angst „Besessene“ sollen sich mit Menschen umgeben, bei denen sie möglichst sicher sind, dass sie von ihnen nicht enttäuscht werden. Und sie sollen Schritt für Schritt lernen, dass alles noch so Bedrohliche eigentlich gar nicht so gefährlich ist, wie es zunächst scheint.

In der populären Seesturmgeschichte der Bibel wird das Spannungsfeld zwischen Angst und Vertrauen thematisiert. Die Menschen sitzen in einem Boot. Der Wind bläst ihnen regelrecht in das Gesicht. Die Wogen des Wassers schlagen sich über die Jünger zusammen. Und sie haben das Gefühl, von Jesus im Stich gelassen zu werden – gerade jetzt, wenn es am bedrohlichsten ist. Jesus – und damit Gott – „schläft“. Er scheint sich nicht ausreichend um seine Leute zu kümmern. Da ist kein Handeln, keine Präsenz spürbar. Die Jünger flehen um Rettung. Jesus stillt schließlich den Sturm und nimmt damit alle Bedrohung. Aber er tadelt die Jünger wegen ihres mangelnden Vertrauens. Sie sollen nicht in ihren Ängsten und Bedrohungen versinken, sondern darauf vertrauen, dass Gott mit ihnen im Boot ist und mächtiger ist, als jede angsteinflößende Situation.

Eigentlich hätte ihre bisherige Geschichte mit Jesus Vertrauen aufgebaut haben sollen. Gerade in schwierigen Situationen ist es wichtig, bewusst zu sein, bisher gehalten worden zu sein. Mit gestärktem Vertrauen kann man ruhig bleiben, auch dann, wenn andere schon längst den „Untergang“ sehen und gar keine Möglichkeiten der Rettung sehen.

