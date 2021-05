Vertrauen ist der „Kitt“ für verlässliche Bindungen

Ganz ohne Zweifel: Glaube ist sinnstiftend. An der Frage nach dem Sinn des Lebens kommt keiner vorbei. Ohne tieferen Grund, Ziel, Nutzen und Zweck des Lebens zu erkennen, verzweifelt der Mensch. Der Sinn des Lebens kann von Mensch zu Mensch anders interpretiert werden – und meist wird er auch unterschiedlich bewertet.

Manche begnügen sich mit profanen Zielen, wie zum Beispiel reich zu werden, andere finden vor allem in einer sozialen Verbundenheit ihre Sinnerfüllung. Mit dem Lebenssinn werden zugleich auch immer Werte transportiert. Oder anders formuliert: Das Leben erscheint den Menschen immer dann sinnvoll, je eher es den idealen Wertvorstellungen entspricht.

Glaube und Leben sind nicht voneinander trennbar. © Bissinger

Ein Lebenssinn lässt sich jedoch nicht einfach kopieren und übertragen. Jeder Mensch muss sich selbst auf die Suche machen. Das ist keine leichte Aufgabe. Sie ist ein ständiger Prozess und eigentlich nie beendet. Aber in der Sinnsuche steckt auch eine große Chance. Sie hilft dem Menschen, sich klar darüber zu werden, was er Bedeutendes machen kann, um damit auch Lebensfreude und Erfüllung zu finden.

Es gibt viele Menschen, die ihr Leben als sinnlos empfinden. Oft ist es die Folge einer Erziehung ohne Liebe und mangelnder menschlicher Bindung. Nur, wer das Gefühl hat, geliebt zu werden und Vertrauen in andere setzen kann, der wird erkennen, dass es gut ist, da zu sein.

Der Glaube wird als Grundhaltung des Vertrauens definiert. Zu einem reifen Glauben kann ich nur kommen, wenn er alle Dimensionen meines Lebens erfasst. So muss ich an mich selbst glauben können, bevor ich auch einer anderen Person Glauben schenken kann. Ohne einzelnen Personen vertrauen zu können, funktioniert auch kein Glaube in oder an eine Gemeinschaft. Und ein Glaube an Gott funktioniert letztlich nur dann, wenn Vertrauen in das eigene Ich, den Mitmenschen und die Gemeinschaft gesetzt werden kann. Vertrauen ist Ausdruck einer intakten Beziehung. Es ist der Kitt für verlässliche Bindungen, ohne die der Mensch nicht auskommt.

Wie lässt sich nun Vertrauen – und damit auch Glauben - aufbauen und gewinnen? Zunächst braucht es dafür andere. Wie heiß es doch: „Niemand kann für sich allein glauben, wie auch niemand für sich allein leben kann.“ Glaube und Leben sind nicht voneinander trennbar. Der Glaube wird gegeben. Und wenn es um den Glauben an Gott geht, gibt die Bibel eine einfache Regel vor, die sich so zusammenfassen lässt: „Lebe so, dass andere dich fragen, warum du so lebst.“

Worte alleine genügen und überzeugen nicht, um glaubwürdig zu sein. Es braucht den gelebten Glauben, der andere neugierig macht und Fragen aufkeimen lässt. Er muss Vertrauen erzeugen und darf diesen nicht enttäuschen. Nur wenn die Überzeugung, dass das Gelebte und alles von außen wahrnehmbares Handeln stimmig sind, finden sie auch Akzeptanz und damit Vertrauen. Es muss klar erkennbar sein, was der andere meint, glaubt und fühlt.

Und schließlich muss auch das getan werden, wovon man überzeugt ist. Nur so entsteht Vertrauens- oder Glaubenswürdigkeit anderen gegenüber. Viel zu oft wird erst einmal geredet, bevor gehandelt und auch Beispiel gegeben wird. Die Bibel rät von Glaubensweitergabe allein mit Worten ab, rät vielmehr dazu, erst dann die eigenen Überzeugungen preis zu geben, wenn andere wissen wollen, warum man so lebt. „Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben, aber freundlich und mit Achtung für die anderen.“ (1. Petrus 3).

Der Funke wird nicht immer sofort überspringen. Weder Rom noch Vertrauen und Glauben lassen sich in einem Tag aufbauen. Das Band braucht Zeit, gefestigt zu werden und setzt damit auch Geduld voraus. Es ist sinnstiftend für beide Seiten, sich dem Glauben und seiner Weitergabe zu beschäftigen – für die bereits „Bekehrten“ als auch für die, die auf der Suche sind.

Beide befinden sich bereits auf ihrem Glaubensweg. Die sich hier vielleicht schon weiter empfinden, sollten Acht geben, dass sie die anderen nicht abhängen oder gar zurücklassen. Glauben kann man eben nicht für sich allein.