Tauben als Boten des Lebens

Wenn ich das Haus verlasse, aber auch wenn ich zurückkehre, ist sie da. Sie, das ist eine aus Holz geschnitzte Taube, die über der Eingangstür hängt. Friedrich Höfer, der Laudenauer Bildhauer, hat sie geschaffen. Ich habe sie damals, im Mai 2008, vom Kirchenvorstand zum Abschied aus der Heilig-Geist-Kirchengemeinde in Heppenheim erhalten.

Das hölzerne Federvieh sollte mich an die Gottesdienste in der neugotischen Kirche erinnern. Eine modulierte Taube schwebt seit der Errichtung des Backsteinbaus vor mehr als hundert Jahren an der Chordecke über dem Altar. Schließlich hat sie dem Gotteshaus den Namen gegeben: Heilig-Geist-Kirche.

Dirk Römer. © Berndt Biewendt

Warum erzähle ich dies als ehemaliger Heppenheimer Gemeindepfarrer? Weil Pfingsten vor der Tür steht. Weil wir Christen, ob evangelisch, katholisch oder orthodox mit diesem Tiersymbol die Nähe Gottes trotz aller Fährnis ausdrücken.

Nun, über die Gefahren des Lebens wissen wir in jüngster Zeit mehr als genug. Ich denke an Corona, die Atemwegserkrankung, die uns nicht nur persönlich, sondern auch gesellschaftlich in Atem hält: volle Krankenhäuser, Testzentren und Impfstationen. Aber auch die Klimaerwärmung rund um den Erdball, die schmelzenden Gletscher und die vertrocknenden Tannen in unseren Wäldern. Und auf keinen Fall möchte ich die Flüchtlinge vergessen, die im Mittelmeer ertrunken sind, die heute oder morgen vor den Küsten Europas den nassen Tod finden.

Helfer Gottes

Die biblische Geschichte von der Sintflut im 1. Mose-Buch erzählt von drei Tauben, die Noah in der Arche begleiten. Er lässt sie fliegen. Sie zeigen ihm, wie die tosenden Wasser sich verlaufen und fruchtbares Land verfügbar wird. Die Tauben sind die Helfer Gottes, um die Erde wieder bewohnbar zu machen. Es sind Engel, die Menschsein möglich machen. In der bilderlosen Sprache verdeutlichen sie, dass Gott Frauen und Männer, Junge und Alte, Pflanzen und Tiere liebt.

Pfingsten, um nochmals darauf zurückzukommen, drückt für Christen aus, dass es einen Neuanfang gibt, dass nach Wüste und Leere Fülle und Freude möglich sind, dass Vögel zwitschern und Menschen einander verstehen können.

Nicht selten fliegen bei der Geburt eines Menschen, einem familiären und gottesdienstlichen Neuanfang Tauben auf. Und so ist es nicht verwunderlich, wenn auch die alte Taufschale in Heilig-Geist eine Taube aufweist. Die Neuschöpfung eines Menschen und die Spiritualität der Kirche werden im Bild der Taube gefeiert, und das an Pfingsten. Dass sie als Leser oder Leserin daran Anteil haben, das wünsche ich Ihnen.

