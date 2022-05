Steht auf, seid laut

Beim Stöbern in meinen CDs habe ich ein altes Album der Band „Die Toten Hosen“ entdeckt, deren Lieder mich durch die Zeit als junger Erwachsener begleitet haben. Das Album mit dem Lied „Steh auf, wenn du am Boden bist“ entstand kurz vor meine Priesterweihe im Jahre 2002. Ein Lied voller Kraft und Energie, das durch seinen flotten Punkrock noch heute viele Menschen mitnimmt und begeistert.

In der zweiten Strophe heißt es: „Und wenn ein Sturm dich in die Knie zwingt, halt dein Gesicht einfach gegen den Wind. Egal, wie dunkel die Wolken über dir sind, sie werden irgendwann vorüberziehen. Steh auf, wenn du am Boden bist, steh auf, auch wenn du unten liegst. Steh auf, es wird schon irgendwie weitergehen.“

Ich weiß nicht mehr, wie oft ich das Lied gehört habe, aber auf alle Fälle musste es immer laut sein. Nur so kam seine Botschaft bei mir an. Heute – zu Beginn der fünften Woche nach Ostern – möchte ich genau mit dieser Lautstärke voller Lebenslust, Ermutigung und Energie die Botschaft von Ostern verkünden. Für mich hat Ostern eine wundervolle Botschaft. In ihr steckt eine grenzenlose Kraft, die alles überwinden kann: Leiden und Tod, Schuld und Trennung, Wunden und Enttäuschung…

Machtlosigkeit gehört zum Menschsein dazu, auch für Gottes Sohn Jesus. Entscheidend ist aber, dass mit seinem Tod nicht alles zu Ende ist. Es gibt ein „Nachher“, ein neues Leben, das alles übersteigt. Das Kreuz, das zum grausamen Tod geführt hat, wird ein Zeichen der Ewigkeit. Im Tod ist Leben. In einer vermeintlichen Niederlage liegt ein Sieg.

Gefühlte Dunkelheit durchbrechen

Die Pandemiezeit, Kriege, viele schlimmen Krankheiten, Hungersnot in vielen Ländern der Erde, das alles belastet uns allesamt, nimmt uns immer wieder die Luft zum Atmen und beraubt uns an Lebensfreude. Angst, fehlendes Selbstvertrauen, Einsamkeit, Überforderung und Ungewissheit sind immer wieder Begleiter durch diese Krise. Nicht selten begegnet uns der Tod, grausam und persönlich nah erfahrbar. Diese gefühlte Dunkelheit um uns lässt sich aber mit dem Licht der Auferstehung durchbrechen. In dieser Zeit darf und muss die Menschlichkeit neu gesucht und buchstabiert werden, um dem göttlichen Geheimnis des Lebens näher zu kommen. Es gilt neue Wege der Begegnung zu wagen, um für andere da zu sein. Wenn die Zeit gekommen ist, möglicherweise auch Schritte wieder aufeinander zuzugehen, um Einsamkeit und Unsicherheit keinen Platz zu geben. Neu zu denken, um andere zu beschenken. Alles Mögliche einzusetzen, um Schmerz und Tod keine Chance zu geben.

Stehen wir zusammen auf! Lassen wir uns nicht entmutigen! Geben wir der Kraft und Stärke der Osterbotschaft unsere Stimme!