Ohne Vertrauen ist Glaube nicht möglich

Geht es um religiösen Glauben, wird schlicht zwischen „Gläubigen“ und „Ungläubigen“ unterschieden. Entweder gibt es einen Gott oder seine Existenz wird ausgeschlossen. Ein „Dazwischen“ scheint es nicht zu geben. Ebenso wenig wird anerkannt, dass es unterschiedliche Entwicklungen im Glauben gibt. Manche richten das ganze Leben nach ihrem Glauben aus, für andere bleibt er Nebensache. Selbst bei denjenigen, die scheinbar fest in ihrem Glauben stehen, schleichen sich immer wieder Glaubenszweifel ein. Glaubensentwicklungen sind daher immer persönlich und nicht zu kopieren.

Ob und wie sich der Glaube entwickelt, hängt ganz wesentlich davon ab, welche Erfahrungen der Mensch mit Glaube und Religiosität macht. Grundlage dafür, glauben zu können, ist letztlich das Urvertrauen. Es braucht die frühkindliche Erfahrung, unbedingt angenommen zu sein. Und egal, wie stark das Urvertrauen des Einzelnen auch ist: Entscheidend sind die Menschen, die dann Glauben und zugleich auch Vertrauen vermitteln. Nach wie vor setzen Religionsgemeinschaften vor allem auf das Glaubenswissen. Bibeltexte zitieren oder die Lehren des Katechismus „herunterbeten“ können jedoch auch Atheisten.

Misstrauen nährt die Zweifel

Das Wissen über den Glauben darf daher nur als Ergänzung oder Erweiterung betrachtet werden. Glauben gründet auf Vertrauen. Daher sollte, wenn es um Glaubensweitergabe geht, erst einmal Vertrauen hergestellt und aufgebaut werden. Der Mensch muss spüren, er kann Gott und der Welt vertrauen. So wird sich auch der Glaube entfalten. Doch er ist immer in Gefahr. Durch Misstrauen entstehen Zweifel, Glaubenskrisen oder gar Abkehr. Nur Glaubwürdigkeit lässt Vertrauen wachsen. Verspielen einzelne Glaubenseiferer, Kirchen und Religionen das Vertrauen der Menschen, so brauchen sie sich auch nicht zu wundern, wenn Menschen ihr Vertrauen in Anderes setzen.

Religionsforscher gehen davon aus, dass es verschiedene Stufen des Glaubens gibt, die nahezu den allgemeinen Entwicklungsstufen des Lebens entsprechen. Zunächst sieht der Mensch Gott als ein allmächtiges Gegenüber, das in das Weltgeschehen eingreifen kann. Gott belohnt, beschützt und beschenkt, wenn ich „brav“ bin. Die „Bösen“ werden zurechtgewiesen oder bestraft. Es entspricht einem kindlichen Gottesbild. Später wird Gott als beeinflussbar verstanden. Ich bleibe in seiner Gnade, wenn ich seine Gebote achte. Ich werde von ihm bestraft, wenn ich Unrechtes tue. Dieses Schema wird in der religiösen Erziehung oftmals angewandt. Viele Menschen kommen über diesen Entwicklungsstand nicht hinaus. Gott wird für das eigene Wohlergehen in Dienst genommen. Ich gebe etwas, damit mir etwas gegeben wird. Und ich lasse vom Bösen ab, damit ich keinen Schaden erleide.

In weiteren Phasen kann es so auch zu erheblichen Krisen in der Gottesbeziehung kommen. Gott wird als unbeteiligter Beobachter verstanden, er scheint nicht mehr einzugreifen. Oder es überwiegen die Zweifel an seiner Existenz.

Steigen Menschen hier nicht aus, erkennen sie dann irgendwann Gott im Alltäglichen. Er offenbart sich in Symbolen, im Kult, in seiner Schöpfung oder persönlichen Erfahrungen. Der Mensch erkennt, dass in seinem Leben, aber auch in der Geschichte offensichtlich ein verborgener Heilsplan wirksam ist, an dem er mitwirken kann. Nur wenige erreichen die dann wohl „höchste“ Stufe der Glaubensentwicklung. Gott wird als der erkannt, der souverän handelt und dem Menschen nicht nur Freiheit schenkt, sondern auch dessen Selbstbestimmung ermöglicht. Das solidarische Verhalten zu den Mitmenschen wird zum Ausdruck der Gottesliebe, die der Mensch selbst erfährt.

Niemals abgeschlossen

Wichtig ist zu erkennen, die Glaubensentwicklung ist niemals abgeschlossen und durchläuft in der Regel mehrere Phasen. Glaube kann mal stärker, mal schwächer werden. Letztendlich zählen die Erfahrungen, die Menschen mit dem Glauben machen. Und hier spielen die Menschen, die sie begleiten, die Gemeinschaften, in denen sie leben und auch die persönliche Beziehung zu Gott die tragenden Rollen. Sie prägen den Glauben entscheidend und müssen sich an der Glaubensstärke messen lassen. Glauben setzt aber auch das eigene Bemühen des Menschen voraus. So gehört zu einer gelingenden Glaubensentwicklung die geistige Auseinandersetzung mit Glaubensfragen wesentlich dazu. Ich muss auch bereit sein, das ein oder andere zu hinterfragen, eigene Positionen zu beziehen und andere Wege zu gehen, wie sie mir von anderen aufgezeigt werden.

Glaubensentwicklungen sind sehr unterschiedlich und von außen betrachtet haben sie vielleicht unterschiedliche Tiefen und Wirkungen. Es wäre jedoch fatal, den Glauben in unterschiedliche Qualitäten einzuordnen:

Glaube kann und darf nicht bewertet werden.