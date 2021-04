Von Rainer Langhans hätte ich diese Äußerung – ehrlich gesagt – nicht erwartet. Eine knappe Zeitungsnotiz zusammen mit einem Foto von ihm hatte sofort mein Interesse geweckt. Rainer Langhans war der mit der runden Nickelbrille, einem zerfurchten Gesicht und einer üppigen Lockenpracht auf dem Kopf.

Als legendäres Mitglied der Berliner Kommune Nummer eins war Langhans in den Sechzigerjahren der Bürgerschreck schlechthin. Das ist lange her. In der kurzen Zeitungsmeldung wird nun erwähnt, dass Langhans seit Jahrzehnten an Krebs leide. Und dann von ihm dieser Satz: Die Realität setze ohnedies erst nach dem Tod ein.

© Thomas Neu

Eigentlich eine Provokation, die genau zu dem Mann passt, der Zeit seines Lebens immer provoziert hat. Es damit abzutun, wäre aber zu einfach. Was wenn er recht hätte?

Zwischen Geburt und Tod

Mich stimmt dieser Satz nachdenklich. Man muss kein Theologie- oder Philosophiestudium hinter sich haben, um sich in bestimmten Situationen mit dieser Frage konfrontiert zu sehen: Was ist das eigentlich das Leben? Mein Leben?

Ist es einfach nur jene Spanne zwischen Geburt und Tod, die für die einen viele Jahrzehnte umfasst, für andere nur ein paar Jahre oder gar nur Tage? Diese Veranstaltung „Leben“, an der wir teilnehmen, bereitwillig oder gezwungenermaßen, und es an uns liegt, dieses Leben zu bestehen so der so.

Wie ein Theaterstück

Mit allem, was wir an Licht und Schatten erleben und all dem Widersprüchlichen zwischen beidem. Und dass das Ganze nichts anderes zu sein scheint als ein Zulaufen auf das Ende. In einer solch nachdenklichen Stimmung fällt es mir gar nicht schwer, das Leben wie ein Ganzes zu sehen mit einem Anfang und einem Ende, wie ein Theaterstück auf der Bühne.

Und wenn ich schon in diesem Bild bleiben will, dann frage ich mich natürlich auch: Was kommt nach dem Ende? Wo gehen die Schauspieler dann hin? Und was ist mit dem Spielleiter hinter der Bühne, den keiner von den Schauspielern bisher zu Gesicht bekommen hat. Wenn Rainer Langhans recht hätte, dann wäre dieses Stück auf der Weltbühne die Ouvertüre zu etwas Größerem.

Wo uns ein Spielleiter in Empfang nimmt, wo wir unser Kostüm ablegen und keine Schauspieler mehr sein müssen. Jetzt am Gedenktag für die Corona-Toten, zu dem Bundespräsident Steinmeier an diesem Sonntag, 18. April, aufgerufen hat, vielleicht auch ein Gedanke. Bild: Neu